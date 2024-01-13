Форвард «Рубина» перешел в «Балтику»
Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович проведет остаток сезона в «Балтике». Форвард перешел в калининградскую команду на правах аренды, сообщает клубная пресс-служба.
За «красно-зеленых» белорусский спортсмен сыграл 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.
Игроком «Рубина» Лисакович стал в январе 2022 года. В столицу Татарстана он переехал из Москвы, где выступал за столичный «Локомотив».
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