Окунуться в прорубь на Крещение в Казани можно в пяти местах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани крещенские купания организуют в пяти местах. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров на первом в наступившем году «деловом понедельнике».

Проруби для купания оборудуют на озере Верхний Кабан со стороны Фермского шоссе возле кафе «Сокол» и по ул. Борисковская, 54; на реке Волга у храма Николая Чудотворца по улице Приволжская,32, в жилом массиве Красная Горка; в Часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-я Кадышевская, 12 в жилом массиве Савиново; в купели при Храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии, по улице Федосеевская, 49.

— В местах проведения обрядов будут созданы необходимые условия для празднования Крещения, задействованы службы гражданской защиты населения, скорая медицинская помощь, полиция для обеспечения безопасности граждан, — рассказал Ильнур Шакиров.





Галия Шакирова