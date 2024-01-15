Спортсменка СК «Синтез» восстанавливается после травмы
Чемпионка Европы по прыжкам в воду Мария Полякова в составе сборной России начала подготовку к новому сезону. На одной из тренировок при выполнении прыжка она ударилась о трамплин.
По словам тренера СК «Синтез», главного тренера сборной Республики Татарстан по прыжкам в воду Павла Муякина, спортсменка не получила серьезных повреждений.
«Рабочий процесс продолжается. Сейчас Мария тренируется в Казани, посещает тренировки и готовится к предстоящим соревнованиям, — отметил наставник. — Ближайший турнир, в котором мы планируем принять участие, — Кубок России в Саратове (31 января — 4 февраля)».
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