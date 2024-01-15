Казанцы пожаловались на холод в салонах автобусов — прокуратура проверяет информацию

Казанская прокуратура проверит жалобы местных жителей на холод в салонах автобусов. В соцсетях казанцы сообщили, что некоторые водители автобусов долго не закрывают дверь на остановках, из-за чего люди замерзают. Например, водитель автобуса №10 около получаса не закрывал дверь, сообщили пассажиры.

Как рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, надзорное ведомство оценит работу автотранспортного предприятия в части соблюдения требований законодательства о пассажирских перевозках.

В отношении виновных сотрудников, допустивших нарушение прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов