АвтоВАЗ раскрыл сроки выхода новых моделей

АвтоВАЗ обнародовал планы по выпуску 12 новых моделей автомобилей в различных сегментах. Стратегия развития компании до 2030 года включает расширение ассортимента и развитие партнерских проектов.



В первом квартале 2024 года будет представлена обновленная Lada Vesta NG с новым силовым агрегатом 1.8 EVO и вариатором. Также в мае начнется производство электромобиля Lada e-Largus и стандартной версии Largus с двигателем внутреннего сгорания на заводе «Lada-Ижевск». В сентябре ожидается запуск производства седана Lada Aura, а к концу года — внедорожника Niva Sport.

Кроме того, в 2025 году АвтоВАЗ расширит моторную гамму внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend, добавив более мощный двигатель объемом 1,8 литра.

Также в 2024 году компания планирует представить две лицензионные модели в сегментах C/D под новым брендом на российском рынке. Производство новинок будет налажено на заводе АвтоВАЗ в Санкт-Петербурге.

Продолжится работа над новыми моделями, включая Lada Iskra, которая будет выпускаться с 2025 года в трех вариантах кузова. Iskra заменит модель Granta, производство которой завершится к 2027 году.



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Маргарита Головатенко