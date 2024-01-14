В Казани восстановили движение троллейбусов №6, 8, 12 по маршрутам

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Казани восстановили движение троллейбусов №6, 8, 12 по маршрутам, которое изменили в связи пожаром в казанском мини-отеле «Астория», сообщили «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».

Пока перекрытие не было снято, троллейбусы №6, 8 и 12 следовали через улицы Танковая и Мавлютова.

В МЧС России сообщили, что ликвидировали открытое горение в мини-отеле «Астория». Как сообщает корреспондент «Реального времени», сотрудники МЧС еще продолжают работу на месте, из здания продолжает валить дым.



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Маргарита Головатенко