Из-за пожара в казанском отеле «Астория» изменили движение троллейбусов №6, 8, 12

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Из-за пожара в казанском мини-отеле «Астория» изменили движение троллейбусов, следующих по маршруту №6, 8, 12, сообщили «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».

В МЧС России сообщили, что ликвидировали открытое горение в мини-отеле «Астория». Как сообщает корреспондент «Реального времени», сотрудники МЧС еще продолжают работу на месте, из здания продолжает валить дым.

Пока перекрытие не снято, троллейбусы №6, 8 и 12 будут следовать через улицы Танковая и Мавлютова.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

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Маргарита Головатенко