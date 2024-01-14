Прокуратура проводит проверку после задержки рейса Казань — Хургада

Татарстанская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров авиарейса Казань — Хургада, вылет которого задержали до 15:00 14 января 2024 года. По предварительным данным, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна из другого рейса.



Рейс №WZ 3029 авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Казани в Хургаду в 8:40, но из-за задержки отправился только в 15:00, то есть он задержался почти на 6 часов. На борту находилось 412 пассажиров.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал заместитель транспортного прокурора Татарстана. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

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Маргарита Головатенко