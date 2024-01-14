В Татарстане из-за неосторожного курения при пожаре пострадал мужчина

Сотрудники Главного управления МЧС по Татарстану вечером 13 января потушили пожар в одной из квартир дома в Набережных Челнах.



По информации спасательного ведомства, возгорание произошло в жилом доме на улице Железнодорожников. Очевидцы вызвали пожарных, сообщив о горящем диване в квартире на втором этаже.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия и ликвидировали пламя. Из охваченной дымом квартиры они спасли мужчину 1979 года рождения и эвакуировали его из здания.

С ожогами и отравлением угарным газом пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Дознаватели выясняют причину возгорания. По предварительным данным, к пожару привело неосторожное курение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

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Маргарита Головатенко