Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей достигла максимального показателя

Согласно анализу данных Росстата, проведенному РИА Новости, доля граждан России, получающих ежемесячный доход свыше 100 тысяч рублей, достигла 7,4% в 2022 году. Это стало максимальным значением за все время ведения статистического учета. Прирост этой доли составил 1,7% по сравнению с предыдущими годами, что является наибольшим показателем с 2013 года.



Параллельно с этим увеличилась доля россиян с доходами от 60 до 100 тыс. рублей (на 2,7%) и от 45 до 60 тыс. (на 1,8%). Удельный вес получателей доходов в диапазоне от 27 до 45 тыс. также вырос — на 1,5%.

В то же время наблюдается снижение численности россиян с небольшими доходами. Доля граждан с доходами от 19 до 27 тыс. сократилась на 1%, от 10 до 19 тыс. — на 3,9%, и менее 10 тыс. — на 2,8%.

Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению числа граждан с высокими доходами и сокращению численности людей с небольшими заработками.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко