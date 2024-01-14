Россияне в 2023 году обменивали доллары вдвое чаще, чем евро

В 2023 году жители России чаще обменивали доллары, чем евро. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В минувшем году большинство операций по обмену валюты проводилось в отделениях банка (85%), а не через мобильное приложение или интернет-банк (15%). Уточняется, что по общей сумме конвертаций лидирует обмен в офисах (63%), в то время как онлайн-операции составили лишь 37%.

В отделениях банка доллары и евро чаще продавали, чем покупали. Общее число офлайн-продаж долларов оказалось на 2% больше, чем покупок. А евро — на 34% соответственно. А общее число безналичных продаж американской валюты в минувшем году в онлайне оказалось в два раза больше, чем покупок

Средний чек продажи доллара составил $702, а покупки — $1 180, в то время как средняя сумма продажи евро — около €711. Покупки евро оказались значительно дороже — в среднем около €2 260 за операцию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».