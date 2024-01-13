Татарстанские лыжники заняли призовые места на Кубке России в Казани
В Казани завершился V этап Кубка России по лыжным гонкам. В классических спринтах победителями стали Анастасия Фалеева и Александр Большунов.
Фалеева показала лучший результат в женской финальной гонке, преодолев дистанцию за 3 минуты 34,16 секунды. Ольга Сергеева из Татарстана заняла второе место, отстав от лидера на 4,26 секунды. Екатерина Евтягина стала третьей, проиграв Фалеевой 4,67 секунды.
Среди мужчин победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, показавший время 3 минуты 4,31 секунды. Сергей Ардашев и Иван Горбунов из Татарстана разделили второе и третье места, отстав от Большунова на 1,88 и 1,91 секунды соответственно.
Вероника Степанова пропустила гонку. В четверг, 11 января, олимпийская чемпионка выиграла индивидуальную гонку на 10 км.
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