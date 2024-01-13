Сработавший пожарный извещатель спас пятерых человек в Казани

В Казани благодаря сработавшему пожарному извещателю были спасены пять человек из двухэтажного жилого дома в поселке Большие Клыки. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, громкий звук разбудил главу семейства.

Мужчина не только сам успел выбраться из горящего здания, но и вывел еще четырех членов семьи. Однако внутри дома оставалась женщина, которой огонь перекрыл доступ на цокольный этаж.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. С помощью маски для спасаемого они через окно вывели женщину из охваченного пламенем здания.

Инцидент произошел в ночь на 12 января на улице Зеленая Поляна. В результате пожара пострадали женщина и ребенок. Женщину госпитализировали в клиническую больницу №7 с отравлением средней тяжести. Ребенка 2008 года рождения доставили в ДРКБ с аналогичными симптомами. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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