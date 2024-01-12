Женщина и ребенок пострадали на пожаре в Казани
В ночь на 12 января в Казани произошел пожар в жилом массиве Большие Клыки на улице Зеленая Поляна. Загорелся двухэтажный бревенчатый частный дом.
Сотрудники пожарной охраны спасли из горящего здания женщину 1962 года рождения и ребенка. Они были отравлены продуктами горения.
Женщину госпитализировали в клиническую больницу №7 с отравлением средней тяжести. Ребенка 2008 года рождения доставили в ДРКБ с аналогичными симптомами. Его состояние оценивается как средней тяжести.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
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