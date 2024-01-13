Участие Татарстана в международной выставке в Иране обойдется республиканскому бюджету в 6,5 млн рублей

Госкомитет Татарстана по туризму намерен выделить 6,5 млн рублей на участие в международной туристской выставке Tehran International Tourism & Related Industries Exhibition. Она будет проходить в Тегеране с 12 по 15 февраля, изучило тендер «Реальное время».

Исполнитель должен предоставить необорудованную выставочную площадь размером не менее 52 кв.м в Экспоцентре. Там расположится выставочная экспозиция заказчика. Она включит в себя 2 телевизора, барные стулья, журнальные столы, мягкие диваны, стеллаж, вешалку и так далее.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Представлять Татарстан на выставке будут не менее 10 человек. Исполнителю нужно обеспечить им беспрепятственный вход на территорию выставки. Еще подрядчик будет отвечать за организацию питания для гостей стенда.

По данным из открытых источников, на мероприятии будут подниматься такие темы, как услуги E-туризма, медицинский туризм, развитие туристических агентств и многое другое.

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Айрат Назипов