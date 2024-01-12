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«Нефтехимик» обыграл «Салавата Юлаева» в КХЛ

21:43, 12.01.2024

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым». Хозяева одержали сухую победу со счетом 2:0.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором периоде Жан-Себастьян Ди вывел «Нефтехимик» вперед, а в третьем периоде Егор Корбит увеличил преимущество.

Это поражение стало третьим для «Салавата Юлаева» в сезоне против «Нефтехимика».

Следующая домашняя встреча «Нефтехимика» пройдет с казанским «Ак Барсом», а «Салават» сыграет в Мытищах против «Куньлунь Ред Стар».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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