В Госсовете Татарстана подвели итоги 2023 года — видео
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подвел итоги 2023 года в открытом формате, их приводят «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В этом году Госсовет республики принял более 130 законов и свыше 400 постановлений. Мухаметшин отметил, что парламентарии подставили свое законодательное плечо, чтобы в республике заработали меры поддержки экономики и участников СВО. От жителей республики депутаты Госсовета получили более 3,5 тыс. обращений.
Главным принятым документом стал бюджет республики: в 2024 году впервые за несколько лет он будет бездефицитным.
В Госсовете при каждом комитете заработали экспертные советы. По словам Мухаметшина, нововведение себя полностью оправдало и вызвало интерес в других регионах.
Также решением Госсовета вместо упраздненного Конституционного суда заработал Конституционный совет. Было важно сделать этот орган самостоятельным и с полномочиями, считает спикер Госсовета республики.
Сегодня Фарид Мухаметшин не исключил, что будет выдвигаться на новый срок.
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