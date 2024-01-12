В Госсовете Татарстана подвели итоги 2023 года — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подвел итоги 2023 года в открытом формате, их приводят «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В этом году Госсовет республики принял более 130 законов и свыше 400 постановлений. Мухаметшин отметил, что парламентарии подставили свое законодательное плечо, чтобы в республике заработали меры поддержки экономики и участников СВО. От жителей республики депутаты Госсовета получили более 3,5 тыс. обращений.

Главным принятым документом стал бюджет республики: в 2024 году впервые за несколько лет он будет бездефицитным.

В Госсовете при каждом комитете заработали экспертные советы. По словам Мухаметшина, нововведение себя полностью оправдало и вызвало интерес в других регионах.

Также решением Госсовета вместо упраздненного Конституционного суда заработал Конституционный совет. Было важно сделать этот орган самостоятельным и с полномочиями, считает спикер Госсовета республики.



Сегодня Фарид Мухаметшин не исключил, что будет выдвигаться на новый срок.

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Маргарита Головатенко