Правительство Татарстана утвердило программу господдержки граждан в обеспечении жильем на 2024 год

Кабмин Татарстана утвердил программу государственной поддержки граждан в обеспечении доступным жильем на текущий год. Программа будет реализовываться в течение 2024 года с целью создания благоприятных условий для удовлетворения конституционного права граждан на жилище.



Основные пункты программы включают:

организацию эффективной системы предоставления жилья гражданам Татарстана с разным уровнем доходов;

развитие финансовых механизмов для обеспечения доступности жилья для населения;

формирование эффективного рынка жилья на основе как права собственности, так и найма в республике.

Ожидается, что реализация программы приведет к формированию земельных участков для включения в государственный земельный резерв Татарстана, а также предоставлению специализированным организациям земельных участков в пользование на безвозмездной основе. Всего планируется построить 161,7 тысячи квадратных метров жилья.

Общая сумма затрат на программу составляет 18,457 млрд рублей, она складывается в том числе за счет:

платежей организаций Татарстана на выполнение мероприятий по программе в соответствии с заключенными договорами пожертвования и соглашениями между организациями и исполнителем программы — 10 961,405 млн рублей;

средств исполнителя программы — 6 796,018 млн рублей, в том числе на финансирование формирования земельных участков, подлежащих включению в государственный резерв земель Татарстана — 6,319 млн рублей;

средств бюджета Татарстана, направляемых на предоставление господдержки в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье семьям, у которых рождаются или которыми усыновляются дети — 700 млн рублей.

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Маргарита Головатенко