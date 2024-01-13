ГИБДД напомнила о возможностях оформления ДТП без участия инспекторов

Государственная инспекция безопасности дорожного движения напоминает, что водители могут оформить дорожно-транспортное происшествие без участия сотрудников ГИБДД.

Согласно пункту 2.6.1 ПДД России, это возможно, если ущерб был нанесен только имуществу. В таком случае водители обязаны освободить проезжую часть после фиксации положения транспортных средств, следов и повреждений.

Оформление материалов по факту ДТП в Казани возможно по нескольким адресам:

— ул. Сибирский тракт, д. 48 (круглосуточно);

— проспект Победы, д. 194 (с 10.00 до 22.00);

— ул. Тэцевская, д. 5 (с 10.00 до 22.00).



Оба участника должны приехать одновременно для оформления документов. Кроме того, можно воспользоваться упрощенным порядком оформления документов для страховой компании — «европротоколом» — при столкновении двух автомобилей, наличии полисов ОСАГО и ущербе до 100 тысяч рублей.

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Галия Гарифуллина