Работа елочного городка у Центра семьи «Казан» завершается

Новогодняя ярмарка «Казан кучтәңчләре» и партнерская зона от «ВкусВилл» завершают свою работу 14 января. Однако горка и аттракционы продолжат работать, сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.



13 января, в старый Новый год, у Центра семьи «Казан» состоится праздничная программа «Снова с Новым!». Горожан ждут выступления ансамбля «Веселые Волгари», уличного театра и солистов Казанской филармонии. Мероприятие будет проходить с 17 до 19 часов.

Кроме того, до 29 февраля у «Чаши» казанцы смогут ознакомиться с выставкой «Новогодняя Казань», которая демонстрирует, как раньше украшался город, где ставились елки и проходил Новый год.

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Галия Гарифуллина