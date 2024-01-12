Раис Татарстана обсудил проведение «Игр будущего» в Казани с министром спорта России

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Встреча состоялась в Доме правительства республики.

Они обсудили ключевые вопросы развития спортивной сферы в стране, а также подготовку и проведение Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. Кроме того, были затронуты и другие актуальные темы.

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и министр спорта региона Владимир Леонов.

«Игры будущего» будут проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что город находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру.



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