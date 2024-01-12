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КАМАЗ удвоил чистую прибыль в первом полугодии прошлого года

15:32, 12.01.2024

Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 13,5 миллиарда рублей, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за этот же период выросла на 25% и достигла 166,8 миллиарда рублей.

Кроме того, показатели EBITDA, валовой и операционной прибыли также значительно выросли по сравнению с 2022 годом. EBITDA достигла 20,9 миллиарда рублей, увеличившись на 35%.

Валовая прибыль поднялась с 21,9 до 31,9 миллиарда рублей, а операционная прибыль — с 11,9 до 16,9 миллиарда.

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