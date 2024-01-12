Рядом с мостом «Миллениум» в Казани появится подземный пешеходный переход

У моста «Миллениум» в Казани появится подземный пешеходный переход. Информация размещена на сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Объект включен в проект реконструкции участка разворотной петли моста на участке от дома №1 с по ул. Фатыха Амирхана до подмостового пространства «Миллениума».

В рамках работ строители возведут путепровод тоннельного типа для подъезда к участку будущего многофункционального комплекса.

Еще в октябре в Казанской ратуше состоялась презентация проекта нового многофункционального комплекса у моста «Миллениум». Концепцию раису Татарстана Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину представил известный российский архитектор Сергей Скуратов.

Гостиничный комплекс будет состоять из пяти зданий различной этажности. Между зданиями будет благоустроено пространство с местами отдыха, через которое можно будет также пройти к берегу Казанки. Предполагается благоустройство самой набережной и создание зеленой зоны.

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