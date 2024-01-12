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Российский турпоток на Кубу превысил допандемийный рекорд

13:13, 12.01.2024

В 2023 году Кубу посетили почти 185 тысяч россиян. Этот показатель более чем в три раза превышает число российских туристов, приехавших на Кубу в 2022 году. Кроме того, турпоток побил допандемийный рекорд, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По количеству туристических прибытий в 2023 году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы.

Спрос на туры на Кубу среди россиян остается стабильно высоким, поэтому туроператоры приняли решение продлить полетную программу в направлении курортов Варадеро и Кайо-Коко на летний сезон 2024 года.

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