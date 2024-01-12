Чуть меньше миллиона татарстанцев имеют брокерские счета на Мосбирже

Татарстан вошел в десятку российских регионов, чьи жители открыли брокерские счета на бирже. Республика занимает седьмое место с показателем 930 тысяч жителей, следует из данных Московской биржи.

Чаще всего инвестируют в Москве — 2,59 млн человек. Также в лидерах Московская область (1,69 млн), Санкт-Петербург (1,29 млн), Краснодарский край (1,13 млн), Свердловская область (1,01 млн), Башкортостан (1,01 млн), Ростовская область (897 тыс.), Челябинская область (786 тыс.) и Самарская область (700 тысяч).

Число физических лиц, имеющих брокерские счета, за прошедший год увеличилось на 6,7 млн, до 29,7 млн. Суммарно за этот период частные инвесторы в России вложили в ценные бумаги 1,1 трлн рублей. Из них 715 млрд пришлось на облигации. Акциями инвесторы закупились на 178,1 млрд рублей, а в биржевые фонды вложили 215,4 миллиарда.

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Айрат Назипов