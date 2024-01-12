«Обвинения считаю надуманными»: бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья оставили в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Под стражей до 22 июня оставил Вахитовский суд Казани троих фигурантов стартовавшего сегодня уголовного дела о преступлениях против бизнеса, общества и государственной службы. Речь о бывшем замглавы Приволжского управления Ростехнадзора, бывшем заме гендиректора Казанского вертолетного завода и их знакомом коммерсанте. Все трое сегодня заявили, что не виноваты, передает с заседания журналист «Реального времени».



Представитель райпрокуратуры Алмаз Ибрагимов просил суд на старте процесса о продлении ареста на полгода, указывая, что в противном случае фигуранты могут скрыться либо оказать давление на свидетелей и потерпевших.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Отставной офицер ФСБ и бывший чиновник Ростехнадзора Александр Игонов возражал. Говорил, что покинуть страну не может ввиду наложенных ограничений на выезд в связи с военной службой.

— Полтора года я нахожусь в условиях следственного изолятора. Обвинения против меня считаю абсолютно надуманными и несоответствующими действительности, — сообщил он. — Каких-то противоправных деяний я не совершал.

Против сохранения ареста возражали бывший топ-менеджер КВЗ Ильдар Мустафин и директор ООО «Винстрой» Валерий Никитенко, а также пятеро их адвокатов.

Ожидается, что на следующем заседании суда начнется оглашение объемного обвинения по семи эпизодам преступлений, включая мошенничество, превышение полномочий, легализацию преступных доходов и даже подкуп свидетеля.