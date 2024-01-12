В Казани стартует суд по делу бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья и замдиректора КВЗ

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступает к рассмотрению уголовного дела о серии преступлений против бизнеса, общества и госслужбы. На скамье подсудимых — бывший первый замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, врио замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор фирмы «Винстрой» Валерий Никитенко. Обвинение этой тройке утверждал лично прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, передает журналист «Реального времени» из суда.



Все трое вину не признают. Ожидается, что сегодня подсудимым лишь продлят срок меры пресечения. Об этом ходатайствовал помощник прокурора Вахитовского района Алмаз Ибрагимов. Оглашение солидного по объему обвинения начнется на следующем заседании.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании суда Игонов представился военным пенсионером и разведенным отцом двух детей. Чуть позже выяснилось, на пенсионном обеспечении он числится в ФСБ России, где служил до марта 2019-го. На заседании прозвучала информация, что за время нахождения в СИЗО — с июля 2022-го — бывший замглавы Ростехнадзора неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности и в настоящее время имеет действующее взыскание в виде выговора, но при этом идеи уголовно-преступной среды не поддерживает. У других подсудимых нарушений за решеткой не зафиксировано.

Напомним, расследование по делу вели сотрудники ГСУ МВД Татарстана, а рассматривать его предстоит судье Марине Шароновой. В окончательном обвинении семь эпизодов предполагаемых преступлений:

мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 5,25 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго», московскому ООО «Группа «Энергострой», заведомо невыгодного контракта с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости с января 2020 года по август 2021 года. По версии силовиков, заказчик пошел на эту сделку с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору;

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

по этой истории в действиях Игонова как крупного чиновника силовики усмотрели превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ);

второй эпизод превышения связан с другим навязанным, по версии МВД, договором, на 29 млн рублей — по технологическому сопровождению все тем же «Спектрстроем» строительных работ на крупном промышленном объекте Закамья с марта 2021-го по июль 2022 года. Как мошенничество данные действия не квалифицировали лишь ввиду отсутствия заявления о хищении со стороны заказчика работ;

также Игонову вместе с двумя другими фигурантами вменяют незаконное образование юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) — того самого «Спектрстроя», который числился за номинальным директором — на деле лишь прорабом;

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании еще одной подконтрольной фирмы — ООО «Стройгрупп Инжиниринг», через которую, по версии следствия, «отмывались» похищенные средства — по договорам закупки техники и займов. Эта легализация предполагаемых преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) образует еще один эпизод дела;

персонально директору «Винстроя», арестованному значительно позже Игонова с Мустафиным, вменяется еще и эпизод с подкупом свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ). По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Валерий Никитенко убедил свидетеля дать ложные показания, что тот является директором и учредителем «Спектрстроя» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы. Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей. Впрочем, уже в ходе предварительного следствия тот свидетель показания поменял, а Никитенко был задержан и взят под стражу.

К слову, в ходе следствия «Группа «Энергострой» заявила иск к обвиняемым — на 5 млн 250 тысяч рублей.

