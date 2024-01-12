Россиян попросили воздержаться от поездок в Папуа-Новую Гвинею

В Папуа-Новой Гвинее вспыхнули антиправительственные акции протеста. Из-за дестабилизации внутриполитической ситуации посольство России в Индонезии порекомендовало всем российским гражданам временно воздержаться от поездок в эту страну до стабилизации обстановки.

Протесты в стране вспыхнули после того, как полиция объявила забастовку и отказалась нести службу из-за недовольства зарплатами. По этой причине радикалы устроили погромы.

Папуа-Новая Гвинея — это небольшое островное государство в Океании, которое ранее было колонией Австралии и Новой Зеландии. В последние годы страна сталкивается с ростом национального самосознания и активизацией общественных движений, что иногда приводит к различным акциям протеста.

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