Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году вырос до рекордных $218,17 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Товарооборот между Россией и Китаем за январь — ноябрь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть и побил исторический рекорд. Об этом сообщили в главном таможенном управлении КНР.

Так, за 11 месяцев этого года российско-китайский товарооборот вырос на 26,7% до рекордных $218,17 млрд.

Таким образом, задача довести объем двухсторонней торговли к 2024 году до $200 млрд, поставленная руководителями России и Китая, оказалась выполненной.

Уточняется, что российский импорт из Китая увеличился наполовину (50,2%), достигнув отметки в $100,33 млрд. Экспорт российских товаров в Китай вырос на 11,8% до $117,84 млрд. Только в ноябре товарооборот России и Китая достиг $21,5 млрд.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами по сравнению с 2021 годом вырос на 29,3% до $190,27 млрд, уточняет «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть, до $176,4 млрд. В сентябре этого года товарооборот между странами достиг $21,1 млрд. В ноябре президент России Владимир Путин поручил продумать создание упрощенного КПП с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа на границе с Китаем.

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Илина Хакимова