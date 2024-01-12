В Казани задержали водителя, который должен уплатить более 140 тысяч рублей за нарушение ПДД

10 января 2024 года в Казани был задержан 21-летний водитель автомобиля «Форд Эксплорер», у которого были задолженности за нарушение ПДД на сумму более 140 тысяч рублей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

При неуплате штрафов транспортное средство нарушителя будет изъято и продано на аукционе.

Сотрудники Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов регулярно проводят в Казани рейдовые мероприятия по выявлению водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения (ПДД). С помощью системы «Паутина» правоохранители могут отслеживать и фиксировать такие нарушения.

Согласно статье 32.2 КоАП России, при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение 20 дней после постановления можно уплатить лишь половину суммы. Однако если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом или должностным лицом, вынесшими постановление, то гражданину необходимо внести оплату в полном размере.

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Галия Гарифуллина