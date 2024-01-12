Россиянам советуют открывать вклады в ближайшее время

В январе 2024 года средние ставки по депозитам в топ-30 российских банков держатся на уровне 15% годовых, но на рынке есть отдельные предложения со ставками до 16,5—17,5% годовых. Об этом рассказала менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, в текущем году ставки по вкладам практически не менялись после корректировок в середине декабря прошлого года, когда повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 16% привело к росту ставок в большинстве банков. С тех пор резких изменений не происходило. Однако, начиная с середины февраля, стоит ожидать пересмотра ставок по вкладам банками в связи с очередным заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

Эксперт советует выбирать долгосрочные вклады с возможностью пополнения, чтобы более выгодно хранить и увеличивать свои накопления. Весенние промокампании также могут принести новые выгодные предложения.

Галия Гарифуллина