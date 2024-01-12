Эксперт: цены на квартиры в России упадут на 15% к концу 2024 года

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов предсказал падение цен на квартиры в России на 15% в годовом выражении к концу 2024 года. Такой прогноз он дал «Газете.Ru».

Он объяснил, что хотя собственники квартир не спешат снижать цены, каждую неделю стоимость в объявлениях уменьшается в среднем на 100 тысяч рублей. Эксперт добавил, что цены пойдут вверх только после снижения ключевой ставки. В связи с этим владельцы вторичных квартир могут временно отложить их продажу, ожидая снижения цен.

С другой стороны, на фоне высоких ставок по ипотеке (от 16% до 25%) спрос на вторичное жилье может начать снижаться уже в январе — марте 2024 года. Это связано с тем, что после повышения ключевой ставки ЦБ РФ 15 декабря 2023 года до 16% ставки по ипотеке также выросли.

Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», также подчеркнул, что если ставки в экономике не снизятся во втором полугодии 2023 года, то вторичный рынок отреагирует снижением цен.

Галия Гарифуллина