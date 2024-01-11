В России могут упростить правила выкупа земли под зданиями

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов предложил упростить процесс выкупа земли для собственников расположенных на ней объектов. Соответствующие поправки были внесены в законопроект о Земельном кодексе.

Согласно действующим нормам, собственники зданий и сооружений имеют исключительное право на приобретение связанных земельных участков в аренду или в собственность без проведения торгов. Однако государственные органы часто отказывают в продаже участков в собственность, ссылаясь на несоразмерность участка. Это приводит к тому, что собственникам приходится обращаться в суд для обжалования таких отказов.

Предложенные поправки позволят устранить эту проблему. Они вводят право собственника на выкуп земельного участка без необходимости дополнительного «доказывания» его размера. Цель изменений — вовлечение в хозяйственный оборот большего количества земель, повышение их ликвидности и пополнение бюджетов муниципалитетов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».