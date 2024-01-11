Продажи АвтоВАЗа за год выросли на 87%

Продажи АвтоВАЗа в России по итогам 2023 года выросли на 87% и достигли 352,5 тыс. авто. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.

Кроме того, АвтоВАЗ достиг рекордного уровня выпуска автомобилей в прошлом году. На тольяттинской площадке было произведено более 374 тысяч автомобилей, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Этот показатель стал самым высоким за последние 10 лет.

Компания локализовала более 1 200 импортных деталей, узлов и материалов из недружественных стран.

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