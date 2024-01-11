В Татарстане создали оргкомитет по подготовке Игр БРИКС в Казани — его возглавил Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в 2024 году в Казани Игр БРИКС. Он же возглавил его состав.

Всего в список включены 36 человек. В их числе заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, различные министры, руководители и представители ведомств.

Оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке Игр, проанализировать ход реализации плана, организовать взаимодействие органов государственной власти, территориальных органов и общественных объединений.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. На соревнования пригласят спортсменов из 60 стран. Окончательную программу состязаний сформируют до конца месяца.



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