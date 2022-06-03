«Навязал экскизный проект»: в СК объяснили задержание главного архитектора Альметьевска

В Следкоме по РТ подтвердили новость о задержании главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова. Его подозревают в получении взятки 130 тысяч рублей в 2020 году и не исключают, что в деле могут появится новые эпизоды.



По версии следствия, подозреваемый предложил директору одной из фирм фирмы передать 130 тысяч рублей за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания по улице Тюленина в Альметьевске. Преступление было совершено путем заключения фиктивного договора на оказание архитектурных услуг с частным предпринимателем — знакомым подозреваемого. Директор фирмы согласился и перечислил деньги частнику, а тот отправил их на счет главного архитектора и передал заказчику эскизный проект. Однако в данной услуге заказчик не нуждался, проект у него уже был, требовалось лишь согласование.

В МВД Татарстана уточняют — речь идет о строительстве торгового центра по продаже и ремонту мототехники.

Ожидается, что сегодня-завтра подозреваемому будет избрана мера пресечения в суде.