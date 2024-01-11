Советский районный суд Казани изберет меру пресечения замначальнику ОП «Юдино»
Советский районный суд Казани рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения заместителю начальника казанского отдела полиции №4 «Юдино» Анатолию Григорьеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России) и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК России).
Суд рассмотрит ходатайство в 11.30. Следствие будет настаивать на аресте.
Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику казанского отдела полиции «Вишневский» Вячеславу Кочетову. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК России). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
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