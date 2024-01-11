Дома на улице Привокзальной в Казани планируют снести до конца года

Сотрудники казанской мэрии ответили на вопросы казанцев относительно заброшенных домов по улице Привокзальной. В соцсетях местные жители обратили внимание, что здания начали демонтировать еще несколько лет назад, однако процесс так и не был завершен.

— Как сообщает районная администрация, на указанной вами территории два расселенных дома — ул. Привокзальная 29 и 31. Ориентировочно, снос домов запланировали выполнить до конца этого года, — рассказали в мэрии.

В конце ноября на улице Привокзальной казанский исполком изъял земельный участок площадью 1 130,0 кв. м. Он расположен по улице Привокзальной, 26. По этому адресу расположен аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом.



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Айрат Назипов