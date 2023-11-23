В Казани изымут пять земельных участков — их занимают аварийные дома
Исполком Казани постановил изъять земельные участки, на которых расположены признанные аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома. Всего в списке указано 5 домов.
Изъять путем выкупа для муниципальных нужд планируется:
- земельный участок площадью 1 130,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:280509:31 (ул.Привокзальная, 26);
- земельный участок площадью 1200,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:280847:16 (ул.Колымская, 13);
- земельный участок площадью 938,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:090436:1162 (Приволжская, 124);
- земельный участок площадью 1040,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:280541:373 (Димитрова, 5);
- земельный участок площадью 1002,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:090436:1163 (Димитрова, 9).
Собственникам квартир в домах нужно вручить копии постановлений исполкома и уведомления об изъятии недвижимости.
В начале октября исполком Казани постановил изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 16:50:090440:366, занимаемый аварийным многоквартирным домом №7 по ул. Степана Халтурина. Его площадь оценивается в 1 679 квадратных метров.
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