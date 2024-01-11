Путин: Россия стала первой в Европе по объему экономики

Россия заняла пятое место в мире по по паритету покупательной способности и первое — в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

— Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один, — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что, несмотря на то, что «по паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться». По его словам, в этом аспекте еще «есть над чем работать».

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Илина Хакимова