Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Татарстана достигнет $450 млн в 2023 году

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заявил, что по состоянию на 24 декабря 2023 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из республики уже составил $433,5 миллиона.

Он предположил, что к концу года эта цифра достигнет $450 миллионов.

Сравнив с показателем 2022 года, когда экспорт продукции АПК из Татарстана составил $445 миллионов, Зяббаров отметил положительную динамику роста. Кроме того, он заявил ТАСС, что экспорт халяльной продукции из региона превысил $11 миллионов, что почти вдвое больше показателя 2022 года.

Эти достижения свидетельствуют о том, что Татарстан продолжает укреплять свои позиции в качестве крупного игрока на мировом рынке агропромышленной продукции.



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