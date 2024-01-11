Минфин России планирует постепенно увеличить отчисления от лотерей в бюджет

Министерство финансов России опубликовало проект федерального закона, предлагающий поэтапно увеличить размер целевых отчислений в бюджет от проведения лотерей.

Если сейчас отчисления составляют 10% от разницы между выручкой оператора лотереи и призовым фондом, то в будущем предлагается повысить их до 6% от всей выручки оператора.

По расчетам министерства, такие изменения позволят увеличить поступления в федеральный бюджет. В 2025 году они могут составить около 4,8 млрд рублей, а в 2026 году — около 5,7 млрд рублей.

Сейчас при отчислениях в 10% объем поступлений составляет около 3,3 млрд рублей в год.

Инициатива связана с необходимостью дополнительного финансирования развития физической культуры и спорта в стране. При этом реализация законопроекта не повлияет на экономику регионов и муниципалитетов.



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