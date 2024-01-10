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Прокуратура Татарстана потребовала возбудить уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка

13:18, 10.01.2024 1

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности после инцидента со школьником в Казани, которого водитель автобуса высадил на мороз. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура провела проверку по сообщению в соцсетях. В ходе надзорных мероприятий информация о нарушениях законодательства подтвердилась.

Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.

По информации очевидцев, кондуктор 68-го маршрута «Поселок Вознесенское — Железнодорожный вокзал» днем высадила школьника из-за проблем с транспортной картой.

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Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:16
    Сейчас только и РАЗГОВОРОВ про демограцию , все ОЧЕНЬ ХОРОШО знают , что такое ДЕТИ . Ни дня не проходит , что бы на БЕСКРАЙНИХ просторах РОССИИ не высадили ШКОЛЬНИКА РЕБЕНКА их общественного транспорта . Все отлично понимают ,это не проблема кондукторов и водителей , это транспортные компании ДАЮТ УСТАНОВКИ , под страхом ФИНАНСОВОГО наказания. А вопрос то , НАДО ПРИНЯТЬ ЗАКОН БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ в школы . Они что РАБОТАЮТ , что бы платить ???? Это БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РОДИНЫ ДЕТИ . Почему бы государству не ПРОЯВИТЬ ЗАБОТУ о ДЕТЯХ . Или все же ВЫГОДА и жадность преобладают и ЭТО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ???? Тогда конечно , надо ДУМАТЬ О ДЕМОГРАФИИ только в кабинетах и на митингах.
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