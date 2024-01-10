Прокуратура Татарстана потребовала возбудить уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности после инцидента со школьником в Казани, которого водитель автобуса высадил на мороз. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура провела проверку по сообщению в соцсетях. В ходе надзорных мероприятий информация о нарушениях законодательства подтвердилась.

Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.

По информации очевидцев, кондуктор 68-го маршрута «Поселок Вознесенское — Железнодорожный вокзал» днем высадила школьника из-за проблем с транспортной картой.

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