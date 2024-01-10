Прогулочный катер с российскими туристами затонул в Таиланде

Прогулочный катер Martini с шестью российскими туристами на борту затонул рядом с островом Пхукет в Таиланде. Об этом пишет RT со ссылкой на портал Phuket News.

На борту судна находились двое взрослых и четверо детей. Они отправились на экскурсию. Во время стоянки на якоре в бухте судно внезапно начало заполняться водой.

Рядом находилось другое судно, которое смогло оперативно прийти на помощь и спасти пассажиров и трех членов экипажа. В результате происшествия никто из туристов не пострадал.

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