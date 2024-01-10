Кубок России по лыжным гонкам в Казани соберет более 200 сильнейших спортсменов страны

Завтра в столице Татарстана стартует V этап Кубка России по лыжным гонкам, который объединит более 200 лучших спортсменов страны. Среди них — звезды российского лыжного спорта, такие как Александр Большунов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Вероника Степанова, Мария Истомина, Дарья Непряева и многие другие.

В программе соревнований — индивидуальная гонка в свободном стиле (11 января), спринт в классическом стиле (13 января) и скиатлон (14 января). Вход на турнир свободный. Зрителей ждет увлекательная культурно-развлекательная программа, сообщили в Комитете физической культуры и спорта исполкома города.

Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» по адресу: ул. Ново-Давликеевская, 2а, корп. 4. До места проведения мероприятия и в обратном направлении будет курсировать автобус.

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