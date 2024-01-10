Утром в Казани автомобиль без водителя сбил пешехода

По сообщению Госавтоинспекции по городу Казани, сегодня утром на пересечении улиц Залесной и Осиновской произошло ДТП с участием пешехода.

Около 10.50 утра молодой водитель автомобиля «Деу Джентра» совершил наезд на пешехода. Как выяснилось, за несколько секунд до аварии водитель вышел из машины, чтобы поправить клемму аккумуляторной батареи. Его пассажирка, сидя на переднем сиденье, по ошибке завела машину, что привело к тому, что автомобиль начал движение и зажал пешехода между двумя машинами.

В результате происшествия молодой водитель получил травму ноги и был доставлен в медицинское учреждение машиной скорой помощи. По факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.



Артем Гафаров