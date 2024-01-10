Отели Татарстана не досчитались туристов в Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В период новогодних каникул средняя загрузка во всех категориях отелей Татарстана составила 79%. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина,

— В целом за все новогодние праздники, если смотреть, средняя загрузка выросла процента на 4 всего. При этом первая часть праздников (с 30 декабря по 2 января) была не такая хорошая, как мы предполагали, — отметила Юшутина.

Напомним, что отельеры рассказывали, что в эти даты в среднем номера были забронированы на 81%. При этом в отелях 2* загрузка ожидалась на уровне 93%, а в пятизвездочных — 87%. Однако в итоге не все гости в них заехали и показатели составили 80 и 86% соответственно.

— Возможно, имел место фактор заболеваемости — перед Новым годом, как нам известно, была волна ОРВИ. Возможно, кто-то отменял или переносил поездки, — предположила отельер.

Ранее Юшутина прогнозировала, что максимальный турпоток придется на 3—5 января. Эти ожидания оправдались с лихвой. В средствах размещения категории 3* загрузка составила 87%, что на 1% превысило прогноз, в четырех- и пятизвездочных гостиницах номерной фонд был занят на 95% (к 91% предварительного бронирования).

Впрочем, уже 6—8 января немного скорректировали спрос. На Рождество в отелях третьей столицы в категории 2* остались свободными 24% номеров (ожидалось 15%). При этом в трех-, четырех- и пятизвездочных средствах размещения загрузка превысила прогнозные ожидания на 8% и 6% (в совокупности 4* и 5*), составив 62% и 59%.

— В среднем гости приезжали на 3 суток. Отельеры в этом году также ставили ограничение на бронирование не менее 2 суток в пиковые даты — это распространенная практика на время ажиотажа, — добавила исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан.

Напомним, что, по данным председателя Госкомитета по туризму Сергея Иванова, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 Татарстан посетили более 170 тысяч туристов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Галия Шакирова