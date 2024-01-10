Госстройнадзор Татарстана выдал 287 заключений о соответствии объектов капитального строительства в 2023 году

Госстройнадзор Татарстана выдал 287 заключений о соответствии объектов капитального строительства в 2023 году.

В текущем году Инспекцией государственного строительного надзора было выдано 287 документов, подтверждающих соответствие построенных или реконструированных объектов капитальным требованиям проектной документации. Данные заключения (ЗОС) основываются на положительных актах итоговых проверок, полном комплекте исполнительной документации и устранении всех предыдущих нарушений.

Процесс выдачи заключений распределялся по кварталам следующим образом: в первом квартале было выдано 43 документа, во втором — 49, в третьем — 78, а в четвертом — 117.

Инспекция ГСН РТ осуществляет контроль за строительством и реконструкцией различных объектов функционального назначения в Казани и других городах Татарстана. Среди этих объектов — школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, жилые дома в рамках программы социальной ипотеки и другие.

В декабре прошлого года были завершены и получили ЗОС несколько социально значимых объектов. Среди них — детский сад на 220 мест в Казани, хоспис на 60 мест в столице Татарстана, а также несколько соципотечных домов в жилых районах Казани и поселка Алексеевское.

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