Инвесторы отмечают восстановление роста основных активов в 2023 году

В 2023 году инвесторы наблюдали возобновление роста основных классов активов, несмотря на нестабильность предыдущего года. Те, кто рискнул вернуться на финансовый рынок и продолжал инвестировать, получили значительную прибыль.

Консервативная стратегия инвестирования в активы, такие как акции, золото и вклады, оказалась более выгодной, чем спекулятивные операции.

Аналитики FinExpertiza составили рейтинг доходности 12 популярных инвестиционных инструментов среди россиян. Лидерами по прибыли при пассивной стратегии стали биткоины, иностранные и российские акции, золото и вклады в евро. При спекулятивном подходе наиболее выгодными оказались биткоины, иностранные акции, российские акции, а также евро и доллары.

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