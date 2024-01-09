На заводе в Набережных Челнах погиб рабочий

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На территории Камского металлургического комбината «ТЭМПО» в Набережных Челнах погиб 29-летний оператор грузоподъемной машины. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Трагедия произошла ранним утром 9 января на складе сыпучих материалов. Во время их выгрузки из вагонов произошел обрыв стропы «мягкого контейнера», которым придавило рабочего. Он скончался на месте происшествия.

На территорию завода выехал представитель городской прокуратуры Булат Залалеев. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение на предприятии требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце декабря в Казани рабочего зажало между ковшом погрузчика и грузовиком. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов